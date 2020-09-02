«Автомобилист» заключил двусторонние контракты с четырьмя игроками, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Защитник Степан Островский родился 20 сентября 2000 года в Челябинске, воспитанник “Трактора”. В 2017 году дебютировал в МХЛ за СКА “Серебряные Львы” (Санкт-Петербург), через год перешёл сначала в пекинский “Хэйлунцзян”, а затем перебрался во Владивосток, где выступал за молодёжный “Тайфун” и привлекался к играм “Адмирала” в КХЛ. Всего за прошлый сезон в Континентальной лиге провёл 43 матча, набрав 2 (0+2) очка.



Нападающий Андрей Гришаков родился 17 мая 1999 года в Челябинске, воспитанник “Трактора”, рост 187 см, праворукий. В прошлом году Андрей вернулся в родной Челябинск, где выступал за “Челмет” и “Трактор”, а завершил сезон в красноярском “Соколе”. Всего в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 7 (4+3) очков. В КХЛ провёл 12 матчей, набрал 1 (0+1) очко.



Нападающий Герман Грачёв родился 28 декабря 1999 года в Череповце, воспитанник “Северстали”, рост 178 см, праворукий. Профессиональную карьеру начал в “Алмазе”, всего в МХЛ сыграл 196 матчей, набрав 136 (67+69) очков. В 2018 году дебютировал и в ВХЛ (“Ижсталь”), и в КХЛ (“Северсталь”). В ВХЛ провёл 30 матчей, набрав 10 (6+4) очков, в КХЛ — 23 игры, 4 (3+1) очка.



Также переоформлен договор с Михаилом Назаровым, два года выступавшим за фарм-клуб “Горняк” на одностороннем контракте ВХЛ. Нападающий родился 27 августа 1996 года в Новосибирске, воспитанник “Сибири”.