Гретц: наконец-то «Филадельфия» получила голевой вклад от своих лидеров

Обозреватель NBC Sports Адам Гретц прокомментировал победу «Филадельфии Флайерз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-3).

«Наконец-то «Филадельфия» получила голевой вклад от своих лидеров. Клод Жиру забил свой первый кубковый гол с 2018 года. И хотя «Филадельфии» есть много над чем работать, видны положительные сдвиги. Выиграть два матча, не имея права на ошибку, очень трудно, но шансы на это у «Флайерз» есть», — отметил обозреватель NBC Sports.

Капитан «Филадельфии» Клод Жиру набрал 2 (1+1) очка в пятом матче серии. В первом периоде 32-летний Жиру сравнял счёт в матче, прервав тем самым 14-матчевую безголевую серию в плей-офф НХЛ. В нынешнем розыгрыше плей-офф в его активе стало 7 (1+6) баллов в 13 матчах.