Павел Дацюк вошёл в состав «Автомобилиста» на первую выездную серию в новом сезоне КХЛ

«Автомобилист» на официальном сайте клуба объявил состав команды на первый выезд в новом сезоне КХЛ. В Челябинск на матч с «Трактором» под руководством Билла Питерса отправились 29 хоккеистов, в число которых вошёл и Павел Дацюк.

Вратари:

Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



Защитники:

Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чарльз Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский, Степан Островский;



Нападающие:

Дэн Секстон, Павел Дацюк, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Илья Захаров, Алексей Макеев, Михаил Назаров, Дмитрий Жукенов.