Павел Дацюк вошёл в состав «Автомобилиста» на первую выездную серию в новом сезоне КХЛ
«Автомобилист» на официальном сайте клуба объявил состав команды на первый выезд в новом сезоне КХЛ. В Челябинск на матч с «Трактором» под руководством Билла Питерса отправились 29 хоккеистов, в число которых вошёл и Павел Дацюк.
Вратари:
Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;
Защитники:
Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чарльз Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский, Степан Островский;
Нападающие:
Дэн Секстон, Павел Дацюк, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Илья Захаров, Алексей Макеев, Михаил Назаров, Дмитрий Жукенов.
«Автомобилист» заключил двусторонние контракты с четырьмя игроками
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