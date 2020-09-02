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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс» не смогли закрыть свои серии и пройти в следующий раунд.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (2-3). Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 32, впервые пропустив четыре шайбы за матч в этом плей-офф. Варламов потерпел третье поражение в розыгрыше, всего он провёл 13 матчей.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
02 сентября 2020, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бейли (Эберле, Барзал) – 21:20' (5x4)   1:1 Жиру (Майерс, Кутюрье) – 35:45' (5x5)   2:1 ван Римсдайк (Лотон, Конечны) – 38:18' (5x5)   3:1 Нисканен (Конечны, Хейз) – 44:32' (5x5)   3:2 Нельсон (Бейли, Мейфилд) – 55:46' (5x5)   3:3 Брассар (Клаттербак, Сизикас) – 57:19' (5x5)   4:3 Лотон (Проворов, Жиру) – 72:20' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 (3-2). Главным героем матча стал номинально второй голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко. Американский голкипер отразил 42 броска в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе и стал первой звездой встречи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
02 сентября 2020, среда. 04:45 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Теодор (Смит, Стоун) – 35:12' (5x5)   1:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 35:36' (5x5)   1:2 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 43:19' (5x5)
Голкипер «Ванкувера» Демко повторил достижение Теодора 23-летней давности
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