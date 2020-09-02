Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс» не смогли закрыть свои серии и пройти в следующий раунд.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (2-3). Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 32, впервые пропустив четыре шайбы за матч в этом плей-офф. Варламов потерпел третье поражение в розыгрыше, всего он провёл 13 матчей.

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 (3-2). Главным героем матча стал номинально второй голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко. Американский голкипер отразил 42 броска в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе и стал первой звездой встречи.