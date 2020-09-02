«Авангард» представил игровую форму на новый сезон КХЛ

В год 70-летия омского хоккея «Авангард» выпустил новую игровую форму, в которой будет выступать в сезоне КХЛ-2020/2021, сообщается на официальном сайте «ястребов».

Как и на предсезонных игровых свитерах, на новой форме каждый хоккеист команды будет носить шеврон, посвящённый юбилею. Связь «Авангарда» с родным городом также подчёркивает надпись «ОМСК» на спине. Помимо главных цветов в новом комплекте теперь присутствует золотой, он выгодно контрастирует с красно-чёрной основой.

В то же время дополнительный цвет органично перекликается с палитрой ястреба на логотипе. Завершает цельный образ игрового комплекта технологичный патч с логотипом КХЛ. Здесь выбрано современное решение: шильдик изготовлен из термопластичного полиуретана в противовес обычным вышивным.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».