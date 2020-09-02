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Главный тренер «Тампы» прокомментировал ситуацию с травмой Кучерова

Главный тренер «Тампы» прокомментировал ситуацию с травмой Кучерова
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал ситуацию с травмой форварда Никиты Кучерова.

В первом периоде пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 4-1) россиянин получил клюшкой в лицо от капитана «мишек» Здено Хары. Кучеров смог продолжить матч, но во втором периоде ушёл со льда и уже не вернулся до конца встречи.

«Он вышел на лёд после этого эпизода и немного поиграл. Надеюсь, он выбыл ненадолго. Сейчас у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая и его, передохнуть. Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра всё расскажу. К этому времени у нас будет больше информации», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул лёд
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