Кто выиграет Кубок Открытия КХЛ — 2020?
Сегодня, 2 сентября, пройдёт первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. ЦСКА и «Ак Барс» в Москве разыграют Кубок Открытия, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
Также «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Открытия КХЛ — 2020?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Ранее стало известно, что капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на первый матч нового сезона с ЦСКА. Расширенный состав на стартовый матч был опубликован на сайте казанского клуба. При этом в Москву полетели новички «Ак Барса» Стефан да Коста, Александр Хованов и Найджел Доус.
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на матч с ЦСКА
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