Сегодня, 2 сентября, пройдёт первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. ЦСКА и «Ак Барс» в Москве разыграют Кубок Открытия, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

Также «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Открытия КХЛ — 2020?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Ранее стало известно, что капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на первый матч нового сезона с ЦСКА. Расширенный состав на стартовый матч был опубликован на сайте казанского клуба. При этом в Москву полетели новички «Ак Барса» Стефан да Коста, Александр Хованов и Найджел Доус.