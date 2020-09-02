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Емелин остался капитаном «Авангарда». Стась, Секач и Семёнов — его ассистенты

Емелин остался капитаном «Авангарда». Стась, Секач и Семёнов — его ассистенты
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» в официальном «твиттере» клуба представил капитана команды и его ассистентов в новом сезоне КХЛ. Капитаном «ястребов», как и в прошлом сезоне, будет Алексей Емелин. Ассистенты: Андрей Стась, Иржи Секач, Кирилл Семёнов.

Ранее омский клуб провёл презентацию игровой формы. Как и на предсезонных игровых свитерах, на новой форме каждый хоккеист команды будет носить шеврон, посвящённый юбилею. Связь «Авангарда» с родным городом также подчёркивает надпись «ОМСК» на спине. Помимо главных цветов в новом комплекте теперь присутствует золотой, он выгодно контрастирует с красно-чёрной основой.

Очередной сезон КХЛ стартует сегодня, 2 сентября. «Авангард» в первом матче 3 сентября примет новосибирскую «Сибирь».

«Авангард» представил игровую форму на новый сезон КХЛ
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