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Травмированный капитан «Тампы» Стэмкос может сыграть в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

Травмированный капитан «Тампы» Стэмкос может сыграть в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны подробности травмы капитана клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, из-за которой он к настоящему моменту не провёл ни одного матча в нынешнем плей-офф.

30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Теперь же есть вероятность, что Стэмкос может присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, куда «Тампа» уже пробилась, либо в финале Кубка Стэнли.

«Стивен выбыл на неопределённый срок, но не исключено, что он вернётся в строй в ходе плей-офф. Мы предоставим обновление информации о его состоянии, как только она появится», — отметил генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа.

Купер: в спекуляциях по поводу Стэмкоса нет смысла. Он очень старается вернуться
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