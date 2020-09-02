Гендиректор «Трактора»: о приглашении Войнова и Нестерова речь не идёт

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что челябинский клуб не рассматривает возможность заключения контрактов с воспитанниками клуба Вячеславом Войновым и Никитой Нестеровым, которые в настоящее время находятся на рынке свободных агентов. Войнов является НСА в КХЛ, а права на Нестерова принадлежат ЦСКА.
«Билетная программа подразумевала продажу 1000 абонементов, а остальное – это билеты. На стартовый матч всё продано. Ожидается аншлаг, исходя из тех ограничений, в которых мы находимся. Ажиотаж перед первой игрой невероятный.
Нестеров и Войнов? Вопрос по этим игрокам открытым не является. О приглашении в «Трактор» защитников Вячеслава Войнова и Никиты Нестерова речь не идёт», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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