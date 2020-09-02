Савин: сейчас в «Тракторе» не может принимать участие в матчах один человек

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о ситуации с коронавирусом в челябинской команде.
«Мы прошли тестирование всей командой. Сейчас у нас не может принимать участие в матчах один человек. Мы постоянно проходим тестирование аккредитованной лабораторией КХЛ, держим вопрос на контроле. Рассчитываем на сознательность всех наших игроков, тренерского штаба и болельщиков. Хоккеистам рекомендовано уменьшить количество контактов вне рамок контактной группы. Все подходят к ситуации ответственно и соблюдают необходимые меры.
Рассадка болельщиков будет проходить с учётом соблюдения социальной дистанции, необходимо находиться на трибунах в масках. КХЛ внесла изменения в регламент и отменила необходимость ношения перчаток. Будем стараться дать максимум активностей перед играми — лазерное шоу и другие вещи, но попытаемся балансировать: как можно лучше развлекать людей, но в то же время заботиться о наших болельщиках», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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