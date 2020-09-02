КХЛ может рассмотреть проведение сезона в «пузырях» в случае второй волны коронавируса

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов сообщил, что лига рассматривала вариант проведения матчей в нескольких городах.
«Мы рассматривали такой вариант, когда принимали решение о приостановке или отмене предыдущего сезона. К сожалению, в России не так много мест, которые могли бы принять такое количество команд, если речь идёт о регулярном сезоне.
Необходимое количество арен есть в Москве, Сочи, возможно, ещё в паре регионов, но при этом лишать команду своего домашнего льда и возможности какого-то числа болельщиков видеть свою команду мы не собираемся.
Если произойдёт так называемая вторая волна коронавируса и нам придётся опять поднимать вопрос о приостановке или досрочном завершении сезона, такой формат соревнований может быть одним из сценариев, который мы можем рассмотреть. Но пока в такие негативные сценарии нам не хочется даже верить», – цитирует Доброхвалова ТАСС.
- 2 сентября 2020
-
14:15
-
14:01
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:18
-
10:15
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
08:55
-
08:34
-
08:00
-
07:33
-
07:27
-
07:22
-
06:51
-
06:30
-
06:13
-
05:20
-
03:37
- 1 сентября 2020
-
23:54
-
23:43