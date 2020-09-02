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КХЛ может рассмотреть проведение сезона в «пузырях» в случае второй волны коронавируса

КХЛ может рассмотреть проведение сезона в «пузырях» в случае второй волны коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов сообщил, что лига рассматривала вариант проведения матчей в нескольких городах.

«Мы рассматривали такой вариант, когда принимали решение о приостановке или отмене предыдущего сезона. К сожалению, в России не так много мест, которые могли бы принять такое количество команд, если речь идёт о регулярном сезоне.

Необходимое количество арен есть в Москве, Сочи, возможно, ещё в паре регионов, но при этом лишать команду своего домашнего льда и возможности какого-то числа болельщиков видеть свою команду мы не собираемся.

Если произойдёт так называемая вторая волна коронавируса и нам придётся опять поднимать вопрос о приостановке или досрочном завершении сезона, такой формат соревнований может быть одним из сценариев, который мы можем рассмотреть. Но пока в такие негативные сценарии нам не хочется даже верить», – цитирует Доброхвалова ТАСС.

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