Хабиров — игрокам: не читайте до обеда советских газет. «Салават» для нас очень важен

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» и пожелал им удачи в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Хочу передать вам словам приветствия от имени всех болельщиков нашей республики. «Салават Юлаев» для нас бесконечно дорог, и мы за вас всегда очень искренне болеем. Прошлый сезон был очень сложный, неоднозначный. Вы, конечно, очень порадовали нас в плей-офф, здорово играли. Но из-за пандемии коронавируса сложилось так, что не доиграли. Но я всё равно хочу вас поблагодарить за прошлый сезон. Спасибо вам всем огромное!

Как говорят, «не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны Правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определённые переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна – биться до последнего. Надо ставить себе высокие цели и идти к ним. Мы очень надеемся, что ваш новый тренер Томи Лямся вдохновит вас на победы», — цитирует Хабирова пресс-служба уфимского клуба.