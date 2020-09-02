Хабиров — игрокам: не читайте до обеда советских газет. «Салават» для нас очень важен

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» и пожелал им удачи в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Хочу передать вам словам приветствия от имени всех болельщиков нашей республики. «Салават Юлаев» для нас бесконечно дорог, и мы за вас всегда очень искренне болеем. Прошлый сезон был очень сложный, неоднозначный. Вы, конечно, очень порадовали нас в плей-офф, здорово играли. Но из-за пандемии коронавируса сложилось так, что не доиграли. Но я всё равно хочу вас поблагодарить за прошлый сезон. Спасибо вам всем огромное!
Как говорят, «не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны Правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определённые переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна – биться до последнего. Надо ставить себе высокие цели и идти к ним. Мы очень надеемся, что ваш новый тренер Томи Лямся вдохновит вас на победы», — цитирует Хабирова пресс-служба уфимского клуба.
- 2 сентября 2020
-
14:15
-
14:01
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:18
-
10:15
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
08:55
-
08:34
-
08:00
-
07:33
-
07:27
-
07:22
-
06:51
-
06:30
-
06:13
-
05:20
-
03:37
- 1 сентября 2020
-
23:54
-
23:43