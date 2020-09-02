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Дегтярёв — об «Амуре»: уверен, Кубок Гагарина в обозримой перспективе приедет в Хабаровск

Дегтярёв — об «Амуре»: уверен, Кубок Гагарина в обозримой перспективе приедет в Хабаровск
Хоккей / КХЛ 0

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о намерении сделать из «Амура» команду, которая будет способна бороться за победу в плей-офф КХЛ.

«Могу отметить, что я возглавил наблюдательный совет «Амура», Александр Могильный является президентом клуба. Так что у нас все нормально. На текущий сезон увеличение бюджета возможно. На следующий сезон будем полностью пересматривать финансовую модель клуба.

Он должен быть прозрачным с финансовой точки зрения, маркетинговая программа должна быть пересмотрена, а пока едем на старых дрожжах и бюджетном финансировании. Это моя политическая воля, чтобы клуб не выпал из КХЛ и не загнулся

В течение трех лет у команды не было спонсоров, даже стоял вопрос об участии клуба в чемпионате в предстоящем сезоне. Решили эту проблему, впервые за долгое время нашли спонсоров. Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что Кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск», — приводят слова Дегтярева «Хабаровские вести».

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