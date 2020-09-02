«Амур» резервным составом отправился на выездную серию. Якупов — в списке

Хоккейный клуб «Амур» завершил учебно-тренировочные сборы и отправился на выезд в Череповец, где матчем с местной «Северсталью» откроет новый сезон КХЛ. В составе команды отсутствуют все легионеры и целый ряд ключевых российских хоккеистов.

Вратари: Евгений Киселёв, Александр Евграфов, Тимур Шиянов



Защитники: Валерий Васильев, Глеб Корягин, Никита Камалов, Юрий Сергиенко, Александр Гопиенко, Максим Игнатович, Александр Игошев, Никита Зимин, Никита Александров



Нападающие: Данил Файзуллин, Денис Голубев, Александр Полунин, Владимир Бутузов, Станислав Кацуба, Александр Кузнецов, Максим Капитуров, Наиль Якупов, Егор Домничев, Сергей Иванов, Михаил Раденко, Данил Федоров.

Мы уже сообщали, что ряд игроков сдали первичные положительные тесты на COVID-19. За прошедшие дни их стало больше, некоторые результаты подтвердились. Игроки с положительными результатами тестов изолированы, находятся под наблюдением врачей. Есть игроки, которые уже выздоровели, что подтверждают тесты, сделанные накануне, но в соответствии с протоколами лиги, им необходимо дождаться второго отрицательного теста.

Лишь тогда они смогут присоединиться к команде. Поэтому на старте сезона в оптимальном составе мы выступить не сможем. Мы привлекли игроков молодёжной команды, это отличный шанс для них. Все, кто выйдут на лёд, будут биться, все соскучились по хоккею, а для молодёжи это отличная возможность попробовать себя на взрослом уровне», — сказал исполняющий обязанности главного тренера Павел Торгаев.