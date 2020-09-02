В Швейцарской лиге разрешат заполнять арены на две трети

Федеральный совет Швейцарии разрешил заполнять арены во время хоккейных матчей на 66%, сообщает официальный портал швейцарского правительства.



Правило касается только мероприятий с участием более 1000 человек и начнёт действовать с 1 октября. Кроме того будет введён ряд других мер безопасности. Так, каждый зритель должен носить маску, разрешены только сидячие места, болельщики гостевой команды допускаться на арену не будут. Команды обяжут ограничить продажу алкогольных напитков до такой степени, чтобы не подвергать опасности соблюдение правил защиты зрителями.



Отмечается, что клубы должны следить за эпидемиологической обстановкой, чтобы самостоятельно контролировать и определять заполняемость арен. Нарушение правил безопасности зрителями будет наказываться.

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