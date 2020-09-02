«Спартак» огласил состав на первые матчи сезона

Московский «Спартак» на официальном сайте команды огласил состав на первые матчи стартующего сезона КХЛ. В составе делегации оказалось 26 хоккеистов:



Вратари: Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Павел Хомченко;

Защитники: Дмитрий Вишневский, Яков Рылов, Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, Андрей Зубарев, Эмиль Юсе, Дамир Мусин, Артём Сериков, Никита Соколов;

Нападающие: Анатолий Никонцев, Илья Зубов, Сергей Широков, Йори Лехтеря, Лукаш Радил, Мартин Бакош, Робин Ганзл, Артём Фёдоров, Михаил Котляревский, Михаил Юньков, Роман Любимов, Максим Цыплаков, Захар Шабловский, Руслан Новрузов.



Напомним, что сегодня, 2 сентября, матчем ЦСКА и «Ак Барса» стартует регулярный чемпионат КХЛ. Уже завтра, 3 сентября, «Спартак» сыграет в Ярославле с «Локомотивом», 5 сентября — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Майоров: от обмена Широкова на Хохлачёва выиграл «Спартак»