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«Флорида» огласила имя нового генерального менеджера

«Флорида» огласила имя нового генерального менеджера
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» назначила Билла Зито новым генеральным менеджером клуба, сообщает официальный «твиттер» команды.

Недавно «Пантерз» отправили в отставку Дэйла Тэллона, занимавшего эту должность с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-3, поэтому контракт с Тэллоном решили не продлевать.

55-летний Зито, бывший хоккейный агент, ранее занимал должность ассистента генерального менеджера «Коламбуса». В 2018 году он был генеральным менеджером сборной США на ЧМ в Дании.

Напомним, что Зито назывался одним из претендентов на руководящий пост в «Миннесоте Уайлд» и «Сиэтле Кракен».

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