«Салават Юлаев» отправился в гостевое турне

«Салават Юлаев» отправился в стартовое гостевое турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Команда Томи Лямся проведёт четыре матча на выезде и сыграет с нижегородским «Торпедо», череповецкой «Северсталью», минским «Динамо» и московским «Спартаком».



Тренерский штаб взял в поездку 29 хоккеистов.



Вратари: Богдан Выприцкий, Юха Метсола, Владислав Сухачёв;



Защитники: Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Павел Коледов, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Григорий Панин, Алексей Семёнов;



Нападающие: Родион Амиров, Илья Баранов, Данил Башкиров, Михаил Воробьёв, Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Сакари Маннинен, Артём Пименов, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Егор Сучков, Тему Хартикайнен, Пеёр Хохряков.



Напомним, что 3 сентября уфимцы сыграют с «Торпедо», 5 сентября — с «Северсталью», 7 сентября — с минским «Динамо» и 9 сентября — с московским «Спартаком».

Хабиров — игрокам: не читайте до обеда советских газет. «Салават» для нас очень важен