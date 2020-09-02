ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на матч Кубка открытия. Юханссона и Кемпе нет в заявке
Московский ЦСКА объявил состав на матч Кубка открытия с «Ак Барсом». Голкипера Ларса Юханссона в заявке нет. Кроме того, не примут участия в игре нападающие Кемпе и Лайпсик. Место в воротах москвичей займёт Шарыченков. Вторым вратарём заявлен Самойлов.
Пятёрки армейского клуба выглядят следующим образом:
- Блажиевский – Робинсон, Слепышев – Локтионов – Голдобин;
- Дальбек – Саморуков, Мамин – Шалунов – Окулов;
- Рыков – Сергеев, Соркин – Андронов – Карнаухов;
- Науменков, Попов – Светлаков – Телегин.
«Ак Барс» также огласил состав на матч. Место в воротах займёт Рейдерборн, второй вратарь — Билялов. Пятёрки выглядят таким образом:
- Яруллин – Викстранд, Галиев – Да Коста – Доус;
- Лямкин – Юдин, Азеведу – Галимов – Воронков;
- Рукавишников – Педан, Фисенко – Бурмистров – Лукоянов;
- Хенкель, Тихонов – Кормье – Петров, Кувардин.
Напомним, что матч начнётся в 19:30 МСК 2 сентября.
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на матч с ЦСКА
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