Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на матч Кубка открытия. Юханссона и Кемпе нет в заявке

ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на матч Кубка открытия. Юханссона и Кемпе нет в заявке
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил состав на матч Кубка открытия с «Ак Барсом». Голкипера Ларса Юханссона в заявке нет. Кроме того, не примут участия в игре нападающие Кемпе и Лайпсик. Место в воротах москвичей займёт Шарыченков. Вторым вратарём заявлен Самойлов.

Пятёрки армейского клуба выглядят следующим образом:

  • Блажиевский – Робинсон, Слепышев – Локтионов – Голдобин;
  • Дальбек – Саморуков, Мамин – Шалунов – Окулов;
  • Рыков – Сергеев, Соркин – Андронов – Карнаухов;
  • Науменков, Попов – Светлаков – Телегин.

«Ак Барс» также огласил состав на матч. Место в воротах займёт Рейдерборн, второй вратарь — Билялов. Пятёрки выглядят таким образом:

  • Яруллин – Викстранд, Галиев – Да Коста – Доус;
  • Лямкин – Юдин, Азеведу – Галимов – Воронков;
  • Рукавишников – Педан, Фисенко – Бурмистров – Лукоянов;
  • Хенкель, Тихонов – Кормье – Петров, Кувардин.

Напомним, что матч начнётся в 19:30 МСК 2 сентября.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на матч с ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020