Автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал Дмитрий Саморуков

Автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков.
Шайба заброшена на 51-й секунде первого периода в матче между ЦСКА и «Ак Барсом». Отметим, что этот гол стал самым быстрым в истории Кубка открытия.
Напомним, что сезон-2019/2020 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Федерация хоккея признала ЦСКА чемпионом. Столичный клуб набрал 94 очка в 62 матчах регулярного чемпионата, финишировав первым в Западной конференции. В первом раунде плей-офф ЦСКА в четырёх встречах обыграл нижегородское «Торпедо», во втором раунде «армейцы» должны были сыграть с московским «Динамо». По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, в 62 матчах набрав 93 балла. В первом раунде казанцы обыграли «Нефтехимик» (4-0) и вышли на уфимский «Салават Юлаев».
- 2 сентября 2020
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