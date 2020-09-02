«Сент-Луис» обменял Джейка Аллена в «Монреаль»
«Сент-Луис Блюз» обменял вратаря Джейка Аллена в «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт «Хабс».
Помимо голкипера «Монреаль» получит право выбора в седьмом раунде в 2022 году. Взамен «Канадиенс» отдадут «Сент-Луису» пики третьего и седьмого раундов драфта-2020.
В нынешнем сезоне 30-летний Аллен принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата, где одержал 12 побед. Вратарь пропустил 48 шайб, в среднем за матч отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,15. В плей-офф канадец провёл четыре игры, одержав две победы и отразив 93,5% бросков при надёжности 1,89.
Напомним, что «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ
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