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«Сент-Луис» обменял Джейка Аллена в «Монреаль»

«Сент-Луис» обменял Джейка Аллена в «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» обменял вратаря Джейка Аллена в «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт «Хабс».

Помимо голкипера «Монреаль» получит право выбора в седьмом раунде в 2022 году. Взамен «Канадиенс» отдадут «Сент-Луису» пики третьего и седьмого раундов драфта-2020.

В нынешнем сезоне 30-летний Аллен принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата, где одержал 12 побед. Вратарь пропустил 48 шайб, в среднем за матч отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,15. В плей-офф канадец провёл четыре игры, одержав две победы и отразив 93,5% бросков при надёжности 1,89.

Напомним, что «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).

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