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Умер 16-летний российский игрок московского «Динамо». Он упал на даче с турника

Умер 16-летний российский игрок московского «Динамо». Он упал на даче с турника
Хоккей / МХЛ 0

В Москве умер игрок молодёжной команды московского «Динамо», сообщает Московский комсомолец в своём Telegram-канале. Хоккеисту было 16 лет.

По информации издания, подросток, чьё имя не называется, скончался в столичном научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Хоккеист получил травму во время тренировки на даче. Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол. Именно полученная травма стала причиной смерти подростка.

Сообщается, что в больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось.

Игрок выступал за молодёжную команду московского «Динамо» и считался перспективным.

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