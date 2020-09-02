Умер 16-летний российский игрок московского «Динамо». Он упал на даче с турника

В Москве умер игрок молодёжной команды московского «Динамо», сообщает Московский комсомолец в своём Telegram-канале. Хоккеисту было 16 лет.



По информации издания, подросток, чьё имя не называется, скончался в столичном научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Хоккеист получил травму во время тренировки на даче. Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол. Именно полученная травма стала причиной смерти подростка.



Сообщается, что в больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось.



Игрок выступал за молодёжную команду московского «Динамо» и считался перспективным.

Ушёл из жизни хоккеист клуба «Южный Урал» Павел Крутий. Ему было 23 года