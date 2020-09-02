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Фан-клуб «Йокерита» бойкотирует домашние матчи команды, если «джокеры» полетят в Минск

Фан-клуб «Йокерита» бойкотирует домашние матчи команды, если «джокеры» полетят в Минск
Хоккей / КХЛ 0

Фан-клуб финского «Йокерита» Eteläpääty угрожает бойкотом домашних матчей команды, если «джокеры» полетят в Минск, сообщает официальный сайт Eteläpääty. Сообщество призывает болельщиков не посещать матчи команды в Хельсинки.

«Из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека мы не можем одобрить то, что матч пройдет в Минске», — говорится в сообщении.

Напомним, представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе уже призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получили отказ. Встреча финской команды с минским «Динамо» должна состояться 3 сентября.

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