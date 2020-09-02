Морозов – о заявлении президента «Локомотива»: в КХЛ менеджеры оформлены в одном клубе
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал высказывание президента «Локомотива» Юрия Яковлева, что главной проблемой КХЛ являются менеджеры и организации, которые владеют не одним клубом, а несколькими.
«Насколько знаю, в нашей лиге каждый менеджер юридически оформлен только в одном клубе. И нет такого, чтобы один менеджер управлял другой командой. Нет у нас фарм-клубов. А потолок зарплат и введён для того, чтобы выровнялся чемпионат. По предсезонке можно видеть, сколько интересных трансферов было. Надеемся, сезон принесёт нам зрелищность и борьбу на площадках, которая понравится нашим зрителям», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Президент «Локомотива»: некоторые организации управляют не одним клубом, это проблема
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