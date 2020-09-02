Морозов: в КХЛ нет ситуации, чтобы переносить матчи. Есть и молодёжные команды

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о влиянии коронавируса на начавшийся сезон.
«Сегодня мы не могли провести церемонию открытия чемпионата со льда, потому что пришли из грязной зоны, хотя и проводим регулярные тестирования. Нужно придерживаться медицинского регламента, чтобы продолжать чемпионат. Доложили руководителям клубов, что всё зависит от игроков и клубов. Только совместная работа позволит двигаться вперёд.
Появившаяся вакцина только тестируется и официально ещё не представлена. Будем следить за ситуацией. Нужно понимать, как эта вакцина будет сказываться на спортсменах, у которых тяжёлые нагрузки. Будем следить и доводить информацию до тренерских и медицинских штабов.
На проведённом совещании всем было сказано, что у нас сжатый календарь и всем нужно следить за здоровьем. Видим онлайн результаты тестирований всех игроков. Критической ситуации в лиге нет, чтобы задумываться о переносах. Все могут играть, к тому же есть молодёжные составы и фарм-клубы. В такой ситуации молодые игроки могут получить шанс и зацепиться за него», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 сентября 2020
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