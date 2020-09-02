Фазель: 15 сентября будем обсуждать будущее МЧМ-2021
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель порассуждал о будущем молодёжного чемпионата мира.
«Отличное начало. КХЛ — первая европейская лига, которая начала хоккейный сезон. Этот сезон будет точно особенным. Пока рано говорить, что будет с чемпионатом мира, до мая ещё очень далеко, рано планировать.
Сейчас наша задача — определиться с организацией молодёжного чемпионата мира и женского чемпионата мира U18. 15 сентября в Цюрихе будем обсуждать эти турниры и принимать решения», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, молодёжный чемпионат мира должен стартовать 26 декабря 2020 и продлиться до 5 января 2021 года. МЧМ-2020 выиграла сборная Канады, со счётом 4:3 обыграв сборную России.
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