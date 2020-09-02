Генменеджер «Сент-Луиса»: Аллен станет важной частью «Монреаля»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен голкипера Джейка Аллена в «Монреаль Канадиенс», а также его отношение к Джордану Биннингтону.
«Он огромный профессионал. Когда Биннингтон пришёл сюда, Джейк поддержал его. Аллен понял, что Джордан получит шанс. И когда молодой вратарь справился, прекрасно показав себя в плей-офф, Джейк просто поддержал его. Аллен оказывал помощь не только Биннингтону, выгрызавшему путь в НХЛ, но и всем партнёрам по команде. Он делал всё необходимое, чтобы убедить каждого, что готов играть. Аллен наверняка станет важной частью «Монреаля» — профессионал на льду и за его пределами, потрясающий партнёр по команде», — цитирует слова Армстронга Sportsnet.
Напомним, 30-летний Аллен был обменян в «Монреаль Канадиенс» на пики в третьем и седьмом раундах драфта-2020. «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).
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