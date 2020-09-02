Никитин — об отсутствии Юханссона: все, кто был готов играть и здоров, находились в заявке

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Ак Барсом».



«Счёт по игре, думаю. К самоотдаче и работе претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине, ненужные удаления. Думаю, это «Ак Барс» заставлял делать. Работы много. Очень хорошо, что сразу такой соперник, который дал нам направление.



Почему не было Юханссона, Кемпе и Лайпсика? Все, кто был готов играть и здоров, находились в заявке. Телегин сыграл всего пять минут, потому что у него повреждение. Врачи скажут диагноз, пока не готов сказать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка открытия. Победная шайба на счету Дмитрия Воронкова.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2020/2021