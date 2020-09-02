Лукоянов — о матче с ЦСКА: первая игра получилась хорошей, но не зрелищной

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с ЦСКА.



«Всех поздравляю с началом сезона. Прибавляем в физическом плане? На предсезонных турнирах мы выступали составом примерно в 40-50%, у нас не все играли. У нас сегодня была первая игра, в которой мы хотели бы видеть наш состав. Мы выиграли, но не все провели полную предсезонку, а кто-то и вовсе недавно приехал. Мы будем прибавлять.



Два года не побеждали ЦСКА? Мы удовлетворены, что выиграли первый матч сезона и получили первый титул. Это скажется на нас. Будем стабилизировать свою игру. Первая игра получилась хорошей, но не зрелищной. Были голы, в том числе и курьёзные.



У нас всегда приветствуется силовая игра, это украшение хоккея. Нужно было играть в стык, в тело. Чтобы соперник тратил силы. Старались играть агрессивно, мы делали то, что говорят тренеры. Втягиваемся в игру, конечно, пока сложновато», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2020/2021