Погибший 16-летний российский хоккеист был игроком «Северной звезды», а не Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», умерший в Москве 16-летний хоккеист был игроком «Северной звезды», а не молодёжной команды московского «Динамо». Хоккеиста звали Никита Клепиков.
Ранее сообщалось, что подросток скончался в столичном Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Хоккеист получил травму во время тренировки на даче. Спортсмен выполнял упражнения на турнике, однако снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол. Травма, полученная в результате падения, стала причиной смерти.
Хоккеист выиграл с молодёжной командой московского «Динамо» кубок «Газпром Нефти», после чего два года назад покинул систему бело-голубых и перебрался в «Северную звезду».
Умер 16-летний хоккеист московского «Динамо». Он упал на даче с турника
- 2 сентября 2020
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:50
-
20:36
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:37
-
18:16
-
17:54
-
17:38
-
17:19
-
16:58
-
16:42
-
16:22
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:15
-
14:01
Партнерский контент