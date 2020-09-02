Погибший 16-летний российский хоккеист был игроком «Северной звезды», а не Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», умерший в Москве 16-летний хоккеист был игроком «Северной звезды», а не молодёжной команды московского «Динамо». Хоккеиста звали Никита Клепиков.



Ранее сообщалось, что подросток скончался в столичном Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Хоккеист получил травму во время тренировки на даче. Спортсмен выполнял упражнения на турнике, однако снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол. Травма, полученная в результате падения, стала причиной смерти.



Хоккеист выиграл с молодёжной командой московского «Динамо» кубок «Газпром Нефти», после чего два года назад покинул систему бело-голубых и перебрался в «Северную звезду».

Умер 16-летний хоккеист московского «Динамо». Он упал на даче с турника