Аллен: буду играть вместе с одним из лучших вратарей мира

Новичок «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен поделился ожиданиями от работы с Кэри Прайсом.
«Буду играть вместе с одним из лучших в мире вратарей — парнем, который был доминирующей силой в лиге. Чувствую, что в прошлом году очень хорошо исполнил подобную роль после Биннингтона. Думал, провёл хороший сезон… Могу провести немало лет в лиге.
Уверен, что могу давать Кэри перерывы, когда он в них нуждается, и хорошо проявлять себя. Думаю, у нас с Прайсом схожие интересы как на льду, так и за его пределами. Люблю ловить рыбу, охотиться. Судя по всему, ему это тоже нравится», — передаёт слова Аллена Times Colonist.
Напомним, 30-летний Аллен был обменян в «Монреаль Канадиенс» на пики в третьем и седьмом раундах драфта-2020. «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).
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