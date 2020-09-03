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Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Далласом»

Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1.

Счёт в конце первого периода открыли «звёзды» — отличился Миро Хейсканен, а в качестве ассистента выступил российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, набравший 14-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако за 30 секунд до перерыва российский защитник Никита Задоров с передачи Владислава Наместникова счёт сравнял. Во втором периоде Кейл Макар вывел «Эвеланш» вперёд, а Микко Рантанен забил третий гол «Колорадо». Четвёртая шайба — на счету Натана Маккиннона, забившего в пустые ворота. Ещё два россиянина, Александр Радулов («Далласа») и Валерий Ничушкин («Колорадо»), результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 3-3.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
03 сентября 2020, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хейсканен (Янмарк, Гурьянов) – 17:35' (5x5)   1:1 Задоров (Наместников) – 19:28' (5x5)   1:2 Макар (Рантанен, Жирар) – 27:48' (5x5)   1:3 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 43:21' (5x5)   1:4 Маккиннон – 57:14' (en)
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