Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Далласом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1.

Счёт в конце первого периода открыли «звёзды» — отличился Миро Хейсканен, а в качестве ассистента выступил российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, набравший 14-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако за 30 секунд до перерыва российский защитник Никита Задоров с передачи Владислава Наместникова счёт сравнял. Во втором периоде Кейл Макар вывел «Эвеланш» вперёд, а Микко Рантанен забил третий гол «Колорадо». Четвёртая шайба — на счету Натана Маккиннона, забившего в пустые ворота. Ещё два россиянина, Александр Радулов («Далласа») и Валерий Ничушкин («Колорадо»), результативными действиями не отметились.

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Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 3-3.