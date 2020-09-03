Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Далласом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1.
Счёт в конце первого периода открыли «звёзды» — отличился Миро Хейсканен, а в качестве ассистента выступил российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, набравший 14-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако за 30 секунд до перерыва российский защитник Никита Задоров с передачи Владислава Наместникова счёт сравнял. Во втором периоде Кейл Макар вывел «Эвеланш» вперёд, а Микко Рантанен забил третий гол «Колорадо». Четвёртая шайба — на счету Натана Маккиннона, забившего в пустые ворота. Ещё два россиянина, Александр Радулов («Далласа») и Валерий Ничушкин («Колорадо»), результативными действиями не отметились.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 3-3.
- 3 сентября 2020
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:18
-
06:03
-
05:34
-
04:29
-
04:05
-
03:55
-
01:52
- 2 сентября 2020
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:50
-
20:36
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:37
-
18:16