«Питтсбург» не будет предлагать новый контракт двукратному обладателю Кубка Стэнли Шульцу
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд заявил, что у клуба нет планов продолжать сотрудничество с защитником Джастином Шульцем.
«Мы расстаёмся с Джастином. В условиях нашей ситуации с потолком зарплат для него будет лучше выйти на рынок», – цитирует Рутерфорда Pittsburgh Post-Gazette.
30-летний игрок станет неограниченно свободным агентом после завершения сезона. В минувшем сезоне размер его средней зарплаты был вторым среди защитников «Питтсбурга» – $ 5,5 млн.
Шульц перешёл в «Питтсбург» в ходе сезона-2015/2016 из «Эдмонтон Ойлерз» и выиграл с клубом два Кубка Стэнли. Всего он сыграл за команду 234 матча и набрал 113 (22+91) очков при общей полезности «+43». В плей-офф добавил ещё 29 (6+23) баллов в 56 встречах.
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