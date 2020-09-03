Маккиннон вышел на второе место в истории по бомбардирской серии со старта плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 14-м матче кряду со старта плей-офф НХЛ, что является клубным рекордом и вторым результатом за всю историю НХЛ. 25-летний нападающий повторил результативные серии Марка Мессье и Бобби Орра.

Рекорд по результативной серии со старта плей-офф принадлежит Брайану Троттье (18 матчей в 1981 году).