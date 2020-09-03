Макар обновил бомбардирский рекорд НХЛ для защитников-новичков, Хьюз отстаёт на очко

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар стал автором победной шайбы в матче. Всего в активе 21-летнего игрока стало 15 (4+11) очков в 14 матчах плей-офф. Таким образом, он обновил новый рекорд НХЛ по очкам для защитников-новичков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

По 14 баллов набирали Ларри Гуденау («Филадельфия Флайерз», 1976 год), Эл Макиннис («Калгари Флэймз», 1984 год), Глен Уэсли («Бостон Брюинз», 1988 год). Отметим, что 14 очков также в активе защитника «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза, который может повторить или улучшить рекорд Макара в этом плей-офф.