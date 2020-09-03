Натан Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 27-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.
Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. В конце третьего периода канадский форвард установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. 25-летний Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 27-летней давности, став первым игроком с 1993 года, который набрал 25 очков в первых 14 матчах своей команды в плей-офф.
Также Натан вышел на второе место в истории по бомбардирской серии со старта плей-офф НХЛ.
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