Натан Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 27-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. В конце третьего периода канадский форвард установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. 25-летний Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 27-летней давности, став первым игроком с 1993 года, который набрал 25 очков в первых 14 матчах своей команды в плей-офф.

Также Натан вышел на второе место в истории по бомбардирской серии со старта плей-офф НХЛ.