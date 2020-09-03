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Хатчинсон – 7-й вратарь в истории с первыми двумя победами в плей-офф при угрозе вылета

Хатчинсон – 7-й вратарь в истории с первыми двумя победами в плей-офф при угрозе вылета
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.

Вратарь «Колорадо» Майкл Хатчинсон одержал победу в матче, отразив 27 бросков из 28 и будучи признан третьей звездой встречи. Таким образом, Хатчинсон выиграл два первых матча в плей-офф в качестве стартового вратаря.

Примечательно, что канадский голкипер стал всего седьмым вратарем в истории, одержавшим первые две победы в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команде угрожал вылет из плей-офф. До него таким достижением отметились Жак Плант, Робби Мур, Фрэнк Пьетранжело, Уэйд Флаэрти, Мэнни Фернандес и Майкл Лейтон.

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