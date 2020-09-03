Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:4, 3-3) заявил, что американский голкипер команды Бен Бишоп снова оказался недоступен для участия в матче.

«Он был не готов играть», — кратко прокомментировал отсутствие Бишопа Боунесс.

Напомним, что американец пропустил большую часть плей-офф из-за травмы, однако появился на льду в пятом матче противостояния. В той встрече Бишоп пропустил четыре шайбы за 15 минут и был заменён на Худобина. В шестом матче серии американец снова отсутствовал в заявке команды. Ожидается, что Бишопа не будет и в седьмом матче. Таким образом, Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо».