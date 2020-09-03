Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо»

Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:4, 3-3) заявил, что американский голкипер команды Бен Бишоп снова оказался недоступен для участия в матче.

«Он был не готов играть», — кратко прокомментировал отсутствие Бишопа Боунесс.

Напомним, что американец пропустил большую часть плей-офф из-за травмы, однако появился на льду в пятом матче противостояния. В той встрече Бишоп пропустил четыре шайбы за 15 минут и был заменён на Худобина. В шестом матче серии американец снова отсутствовал в заявке команды. Ожидается, что Бишопа не будет и в седьмом матче. Таким образом, Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо».

Боунесс – о Бишопе: когда ваш первый номер говорит, что он готов, решение даётся просто
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020