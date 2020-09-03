Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч во втором раунде Кубка Стэнли. «Даллас Старз» со второй попытки не смог закрыть серию и пройти в следующий раунд. Теперь в серии с «Колорадо Эвеланш» состоится седьмой, решающий матч.

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4 (3-3). Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. В конце третьего периода канадский форвард установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. 25-летний Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 27-летней давности, став первым игроком с 1993 года, который набрал 25 очков в первых 14 матчах своей команды в плей-офф.