Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч во втором раунде Кубка Стэнли. «Даллас Старз» со второй попытки не смог закрыть серию и пройти в следующий раунд. Теперь в серии с «Колорадо Эвеланш» состоится седьмой, решающий матч.
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4 (3-3). Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. В конце третьего периода канадский форвард установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. 25-летний Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 27-летней давности, став первым игроком с 1993 года, который набрал 25 очков в первых 14 матчах своей команды в плей-офф.
Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо»
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