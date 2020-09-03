Маккиннон забил 20 голов в плей-офф за 39 матчей. Это второй результат в истории франшизы

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.



Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. В конце третьего периода канадский форвард установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Для 25-летнего форварда этот гол стал 20-м в плей-офф НХЛ в 39-м кубковом матче за карьеру.

Это повторение второго результата в истории франшизы (с учётом выступлений «Квебек Нордикс»). Ранее 20 шайб за 39 матчей забросил Клод Лемье. Быстрее аналогичного результата добился только Джо Сакик. Ему потребовалось 24 матча, для того чтобы забить 20 голов.