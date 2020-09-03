«Оттава» отправила российского форварда Виталия Абрамова в аренду в финский «Юкурит»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на официальном сайте организации сообщил об отправлении российского форварда Виталия Абрамова в финский «Юкурит».
Россиянин подписал с «Юкуритом» арендный контракт, согласно условиям которого пробудет в расположении финского клуба до начала следующего сезона в НХЛ.
«Виталий вернётся в «Сенаторз» перед тренировочным сбором НХЛ в Оттаве», — говорится в сообщении клуба Национальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 22-летний нападающий провёл два матча в НХЛ, в которых забросил одну шайбу при нейтральном показателе полезности. В 51 матчах регулярного чемпионата АХЛ в активе Абрамова 41 (18+23) очко при полезности "+18" и 30 минутах штрафного времени.
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