Главный тренер «Колорадо»: нужно поаплодировать Хатчинсону. Люблю такие истории

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после победы в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:1, 3-3) отметил удачную игру дебютанта Кубка Стэнли голкипера Майкла Хатчинсона. Канадский вратарь входил в плей-офф в роли третьего голкипера «лавин», но в ходе серии с «Далласом» стал первым номером команды после травм Филиппа Грубауэра и Павла Францоуза.

«Вот о чём мы говорили в последние дни в ходе этой серии. Мы должны играть более дисциплинированно, умно, надо правильно подходить к матчам. Так мы и поступили этим вечером. Не думаю, что мы идеально начали игру, первыми пропустили. Стартовый период у нас получился несколько небрежным. Но потом мы раскатились, и особенно третий период провели хорошо. Вот главный фактор, почему наши ребята проявили себя с наилучшей стороны и перевели серию в седьмой матч.

Ну а по поводу вопроса о травмах — я пока не в курсе, что с парнями, поэтому не знаю, сыграют ли они в седьмой встрече. Нет ответа и по вратарям. Фрэнки (Павел Францоуз. — Прим. «Чемпионата») по-прежнему не готов играть. Хатчи (Майкл Хатчинсон. — Прим. «Чемпионата») — наш голкипер. И нужно ему поаплодировать. Он делает правильные вещи с того момента, как попал в наш клуб. Хорошо себя готовит, и вот ему вознаграждается, когда выпал шанс выступать в плей-офф.

Надеюсь, Майкл в седьмом матче будет надёжен, как и сейчас. Я люблю такие истории. Они не только о Хатчинсоне, а обо всех ребятах, которые идут по тернистому пути к вершине в НХЛ, чтобы реализовать свои мечты», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.