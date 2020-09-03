Тротц: все игроки должны сделать дополнительный шаг, чтобы команда продвинулась на милю

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц высказался в преддверии шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3-2 в серии).

«По сути, вчера вся серия была на кончике наших клюшек, но мы моменты в овертайме, к сожалению, не использовали. Когда встречаются две практически равные команды, может случиться всякое. Чтобы избежать подобной нервотрёпки, нам нужно поднять игру на следующий уровень. Все игроки должны сделать дополнительный шаг, чтобы команда в целом продвинулась на милю.

Это прежде всего вопрос психологии. В плей-офф речь уже не идёт о тактических крестиках-ноликах на доске, здесь надо работать над концентрацией, пониманием важности момента, следованием игровому плану, который давно выработан. Даже сегодня, когда у нас выходной, это не повод расслабиться, а повод подумать о том, что наше дело ещё не закончено. Мы, тренеры, регулярно говорим об этом игрокам – и на общих собраниях, и в индивидуальных беседах, и я уверен, что они это понимают.

Травма Барзала? Вроде ситуация с Барзи движется в правильном направлении. У меня нет особых опасений, что он не сыграет завтра», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.