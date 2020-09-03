Сегин — о низкой результативности: игровое время не может быть оправданием на данном этапе

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:4, 3-3).

«Мы помним, что было в прошлом году. Тогда у нас был шанс победить, мы могли выиграть матч №6, который проводили дома. Можно сказать, что формально мы были хозяевами льда и сегодня. Мы проиграли год назад. Сейчас у нас есть шанс всё исправить. Я убеждён, что наша команда находится на правильном пути. У нас шанс сделать следующий, самый важный за последнее время шаг.

Повлияло ли снижение игрового времени на результативность моего звена? Это не может быть оправданием на данном этапе. Мы обязаны найти способ, как помочь команде», — цитирует Сегина пресс-служба НХЛ.