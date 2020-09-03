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Власти Латвии подтвердили, что попросят ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Власти Латвии подтвердили, что попросят ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийская сторона будет просить Международную федерацию хоккея (ИИХФ) о переносе чемпионата мира 2021 года из Беларуси.

«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата из белорусской столицы в другое место. Давайте попросим ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси. Если федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет принимать матчи в хоккейного чемпионата мира в 2021 году. На данный момент сложно представить, как мы сможем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси», — приводит слова Кариньша DELFI.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и в Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Латвийские власти не хочет проводить мировое первенство совместно с Беларусью из-за ситуации в стране, где продолжаются массовые протесты после выборов главы государства, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. На заседании 2 сентября правительство Латвии обсуждалось письмо для IIHF с требованием забрать у Беларуси матчи ЧМ-2021.

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