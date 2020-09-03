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Гендиректор «Торпедо»: расходы на логистику из-за перевода на Восток даже уменьшились

Гендиректор «Торпедо»: расходы на логистику из-за перевода на Восток даже уменьшились
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча команды в новом сезоне.

«К сожалению, мы отказались от фарм-клуба в ВХЛ из-за недостатка финансирования. Изначально мы планировали, что у нас сохранится вся структура нашего клуба. Но пришлось принять такое решение. Конечно, это для нас вызывает определённые неудобства, но это решение высших эшелонов власти.

Почему выбрали «Ладу» для сотрудничества? Это сильный клуб, и мы считаем, что там наши игроки получат хорошую практику и в любой момент вольются в состав «Торпедо». При этом у нас не так много хоккеистов в системе.

Новости о новой арене? Планируется, что в следующем году начнётся строительство. Перевод «Торпедо» на Восток? Мы нормально к этому относимся. Не так важно, в какой конференции играть и выигрывать. Расходы на логистику из-за перевода даже уменьшились.

В начале сезона трибуны арены в Нижнем Новгороде будут заполнены на 30%. Конечно, это ударит по возможностям заработка клуба, но мы стараемся привлекать новых спонсоров, новых партнёров», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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