Анвар Гатиятулин будет удалённо руководить «Трактором» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин перенёс ОРВИ средней степени тяжести и будет дистанционно руководить челябинской командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», сообщается в официальном телеграм-канале чёрно-белых.

«Перед матчем с «Автомобилистом» важно сообщить, что Анвар Гатиятулин не так давно перенёс ОРВИ средней степени тяжести, поэтому по рекомендации медицинского штаба на протяжении нескольких дней главный тренер должен воздержаться от нахождения на льду.

Сегодня он будет руководить командой удалённо, поддерживая связь через своих помощников. Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса Гатиятулину были сделаны тесты на COVID-19 и все они показали отрицательный результат», — заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.