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КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»

КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Йокеритом», который должен был состояться 3 сентября в столице Беларуси.

«Матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», — сказано в релизе КХЛ.

Ранее стало известно, что «Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо». Команда Лаури Марьямяки не появилась в аэропорту Хельсинки, и в результате рейс в столицу Беларуси был отменён.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

«Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо»
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