Матч между рижским «Динамо» и «Барысом» может быть отменён из-за коронавируса у арбитра
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Барысом» может быть отменён из-за коронавируса у арбитра, информирует издание TV3. Встреча должна состояться сегодня, 3 сентября, начало матча запланировано на 17:00 мск.
По данным латвийского издания, один из арбитров, назначенных на матч, заражён коронавирусом. Остальные, будучи контактной группой, изолированы вместе с ним. КХЛ в настоящий момент ищет местных судей, которые могли бы обслужить матч в столице Латвии.
Ранее Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Йокеритом», который должен был состояться 3 сентября в столице Беларуси. Финский клуб отказался лететь в столицу Беларуси.
КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»
- 3 сентября 2020
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